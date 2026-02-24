セキュアが３日続伸、ＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯの子会社化を発表◇ セキュアが３日続伸、ＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯの子会社化を発表◇

セキュア<4264.T>が３日続伸している。同社は前週末２０日の取引終了後、無人決済店舗システムや無人オーダー決済端末などを展開するＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯ（東京都港区）の株式を取得し、子会社化すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ＪＲ東日本<9020.T>傘下のＪＲ東日本スタートアップが保有する株式の一部に加え、サインポスト<3996.T>やＫＤＤＩ<9433.T>傘下のＫＤＤＩ新規事業育成３号投資事業有限責任組合が保有する全株式を取得する。株式譲渡実行日は４月１日を予定。取得価額はアドバイザリー費用を含めて８億５０００万円。株式取得後の議決権所有割合は５６．２％。２６年１２月期の業績に及ぼす影響については現在精査中としている。セキュアはＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯの早期黒字化を図るとともに、相互の顧客基盤へのクロスセルによる売り上げ拡大などを図る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS