サイバーセキュリティクラウド<4493.T>は高市早苗首相が重要視するサイバー防衛の国策を追い風とする銘柄で業績も絶好調だ。一方、株価は長期トレンドで底値圏に位置しており、水準訂正余地が大きい。自社開発プロダクトを特長とした世界屈指のサイバー脅威インテリジェンス及びＡＩ技術で他社と一線を画す。サイバー攻撃からＷｅｂアプリケーションを守る「攻撃遮断くん」は同社の看板商品で、ディープラーニングを用いた攻撃検知ＡＩエンジンを駆使し高水準の顧客需要を捉えている。



業績は２５年１２月期の営業４３％増益に続き、２６年１２月期も前期比９％増の１２億円と２ケタ近い伸びを確保する見通し。会社側見通しはやや保守的で上振れ余地が意識される一方、バリュエーション面でも時価予想ＰＥＲは２０倍前後で成長力を考慮すると割安と判断される。当面は２月１２日の戻り高値１８６０円奪回から２０００円台復帰を目指す展開が期待される。（桂）



出所：MINKABU PRESS