日本リーテック<1938.T>は朝高後に下げに転じた。前週末２０日の取引終了後、既存株主を売り出し人とする１４９万４８００株の売り出しと、上限２２万４２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表しており、株式需給の一時的な悪化を警戒した売りが優勢になっている。



一定以上の浮動株時価総額が求められるＴＯＰＩＸへの組み入れ維持に向けた対応を検討するなか、今回の売り出しにより市場流動性の向上と株主構成の能動的な再構築を図る。売出価格は３月３日から５日のいずれかの日に決める。



同時に、３月１６日付で自社株５０万株（消却前の発行済み株式総数の１．９５％）を消却すると開示した。消却後の発行済み株式総数は２５１１万７７１７株、保有する自社株は３３万７１６８株となる。



出所：MINKABU PRESS