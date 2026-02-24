バリュークリエーション<9238.T>はストップ安ウリ気配。前週末２０日取引終了後、主要取引先の一つに、不適切会計の疑いが発覚したＫＤＤＩグループのジー・プランがあることについて開示を行った。ジー・プランとの取引の内容・経緯などについて外部の独立した弁護士と公認会計士が事実関係の確認・調査を進めており、調査は４月に終了する予定という。同取引の新規発注は２５年１２月から停止しているとした。



あわせて、２６年２月期単独業績予想について売上高を３８億２０００万円から３４億８１００万円（前期比１．５％増）へ、営業損益を１億９３００万円の黒字から６４００万円の赤字（前期１億２１００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。従来７円としていた期末配当予想も無配とした。ジー・プランからの新規発注停止の影響と、その他の別の取引先との取引停止に伴う影響を織り込んだ。



また、株主優待制度を廃止すると発表。２６年２月末を基準日とする株主優待から実施しない。事業環境や今後の収益見通しを踏まえ、事業基盤の強化と将来の成長に向けた経営資源の集中を最優先すべきと判断したという。これら発表を嫌気した売りが膨らんでいる。



出所：MINKABU PRESS