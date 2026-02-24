24日10時現在の日経平均株価は前週末比408.40円（0.72％）高の5万7234.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は989、値下がりは554、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を246.01円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が63.17円、ファナック <6954>が31.92円、イビデン <4062>が31.62円、住友電 <5802>が24.47円と続く。



マイナス寄与度は147.61円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、トレンド <4704>が22.43円、ベイカレント <6532>が19.45円、コナミＧ <9766>が11.7円、東エレク <8035>が9.02円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、精密機器、空運と続く。値下がり上位には銀行、証券・商品、保険が並んでいる。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

