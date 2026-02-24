千賀、山本由伸、有原…最多勝投手がいる球団にパ・リーグ優勝の可能性？
パ・リーグの最多勝利投手を見ると、2020年以降はリーグ優勝チームのエースが同賞受賞している確率が非常に高い。
▼2020年以降のパ・リーグ最多勝投手
【2020年】リーグ優勝：ソフトバンク
千賀滉大（ソフトバンク）
石川柊太（ソフトバンク）
涌井秀章（楽天）
【2021年】リーグ優勝：オリックス
山本由伸（オリックス）
【2022年】リーグ優勝：オリックス
山本由伸（オリックス）
【2023年】リーグ優勝：オリックス
山本由伸（オリックス）
【2024年】リーグ優勝：ソフトバンク
有原航平（ソフトバンク）
伊藤大海（日本ハム）
【2025年】リーグ優勝：ソフトバンク
有原航平（ソフトバンク）
伊藤大海（日本ハム）
20年の涌井秀章（当時楽天）、24年と25年の伊藤大海（日本ハム）がリーグ優勝球団ではないが、同じ勝ち星でリーグ優勝した20年はソフトバンクの千賀滉大（当時ソフトバンク）、石川柊太（当時ソフトバンク）、24年と25年は有原航平（当時ソフトバンク）が最多勝に輝いている。
2010年代はというと、リーグ優勝球団以外の投手の最多勝は12年の摂津正（当時ソフトバンク）、14年の金子千尋（当時オリックス）、15年の大谷翔平（当時日本ハム）、涌井（当時ロッテ）、16年の和田毅（当時ソフトバンク）、19年の有原（当時日本ハム）など、優勝チーム＝最多勝投手の流れはあまりなかった。
20年以降は6年連続でリーグ優勝チームの投手が最多勝に輝いている流れになっている。今季も最多勝投手のいる球団からパ・リーグの優勝球団が出てくるのか非常に注目だ。