パ・リーグの最多勝利投手を見ると、2020年以降はリーグ優勝チームのエースが同賞受賞している確率が非常に高い。

▼2020年以降のパ・リーグ最多勝投手

【2020年】リーグ優勝：ソフトバンク

千賀滉大（ソフトバンク）

石川柊太（ソフトバンク）

涌井秀章（楽天）

【2021年】リーグ優勝：オリックス

山本由伸（オリックス）

【2022年】リーグ優勝：オリックス

山本由伸（オリックス）

【2023年】リーグ優勝：オリックス

山本由伸（オリックス）

【2024年】リーグ優勝：ソフトバンク

有原航平（ソフトバンク）

伊藤大海（日本ハム）

【2025年】リーグ優勝：ソフトバンク

有原航平（ソフトバンク）

伊藤大海（日本ハム）

20年の涌井秀章（当時楽天）、24年と25年の伊藤大海（日本ハム）がリーグ優勝球団ではないが、同じ勝ち星でリーグ優勝した20年はソフトバンクの千賀滉大（当時ソフトバンク）、石川柊太（当時ソフトバンク）、24年と25年は有原航平（当時ソフトバンク）が最多勝に輝いている。

2010年代はというと、リーグ優勝球団以外の投手の最多勝は12年の摂津正（当時ソフトバンク）、14年の金子千尋（当時オリックス）、15年の大谷翔平（当時日本ハム）、涌井（当時ロッテ）、16年の和田毅（当時ソフトバンク）、19年の有原（当時日本ハム）など、優勝チーム＝最多勝投手の流れはあまりなかった。

20年以降は6年連続でリーグ優勝チームの投手が最多勝に輝いている流れになっている。今季も最多勝投手のいる球団からパ・リーグの優勝球団が出てくるのか非常に注目だ。