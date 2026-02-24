「ハートモチーフ」にトキめく♡【3COINS】でゲットしたい！「激かわキーホルダー」

おしゃれさんの間では、キーホルダーのトレンドがまだまだ継続中。気軽に取り入れるなら【3COINS（スリーコインズ）】のアイテムも要チェック！ キュートなキーホルダーが揃うなか、編集部が注目したのはハートモチーフのキーホルダー。手持ちのバッグを可愛くアレンジできるので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

ゆるっと可愛いラビットキーホルダー

【3COINS】「ハートラビットキーホルダー」\660（税込）

ふわふわで手触りが良さそうなたれ耳ウサギのキーホルダー。ハートのミニバッグを持ったキュートなたたずまいに思わずひとめぼれしてしまいそう。金具はフックとリングの2種類が付いています。ラビットのカラーはホワイトとピンクの2色展開。ぬい活のお供にするのもアリかも！

甘さ控えめなブラウン系のハートキーホルダー

【3COINS】「ハートチャームキーホルダー」\660（税込）

大人のデイリーコーデになじむ上品な色合いのキーホルダー。ふんわりとしたハートモチーフが可愛く、手持ちのバッグに付けるだけで華やぎを与えてくれそう。ベージュとブラウンのコードチャームは甘さの引き締め役に。カラビナ部分がハート型になっているのも見逃せないポイントです。ハートモチーフはボールチェーン付きなので、単体で使うのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。