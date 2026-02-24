YouTubeチャンネル『ねこかます』に投稿されたのは、2匹の子猫が元気いっぱいにお出迎えしてくれる姿。「ケージの上からダッシュで駆け寄ってくる姿がかわいすぎる」「おしゃべりがとっても愛らしいですね」「この愛らしさがいつも家に居てくれる幸せな里親さまがうらやましい。」といった声が集まっています。

保護した2匹の子猫

生後4週間頃に保護した2匹の兄妹猫、「虔燈」と「胡晴」。はじめは小さな体でシャーシャーと「ブチ切れ」ていたんだとか。そんな2匹は投稿主さんの自宅ですくすくと成長する中で、すっかり甘えん坊さんに。「人間キャットタワー」によじ登り、わちゃわちゃと遊びまわります。

それぞれトライアル先も決定し、後は巣立つ日を待つばかりです。

熱烈なお出迎え

そんななか、投稿主さんが部屋のドアを開けると、キャットケージの天井によじ登った「虔燈」の姿が！小さい体ながらに、「にゃーにゃー」と情熱的に鳴く姿は、大きな圧を感じます。

投稿主さんの足音を聞いて、ダッシュで大きなケージの上まで登る姿を想像するだけで、笑顔がこぼれてしまいますね。少しかすれた鳴き声とゴロゴロ音もとってもチャーミングです。

定番の出迎え芸に

たまに出遅れる日もあるものの、この「お出迎え芸」はすっかり定番に。

投稿主さんが部屋に入ってからは「甘えたい！」「おなかすいた！」と情熱的なアピールが始まります。

もう少し成長したら自分で引き戸を開けてしまうのではないかと、投稿主さんが感じるほどのパワフルさです。

低血圧で少し控えめな妹「胡晴」も「負けていられないわ！」と一緒に参加してくれる日もあります。

これから家族になる里親さまも、この熱烈な「お出迎え芸」を浴びせてもらえるのではないでしょうか。とってもうらやましいです。2匹にはこれから明るい未来が待っているのでしょうね。

YouTubeチャンネル『ねこかます』では「虔燈」と「胡晴」たちの成長の様子や、他の保護猫たちの魅力的な日常を観ることができます。

