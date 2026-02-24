先住の猫ちゃん達が、後からやってきた妹分の猫ちゃんと仲良くなるまでの軌跡が感動的と話題です。動画には「何て優しいお兄ニャン！」「素敵な家族ですねー」等のコメントが寄せられ4.5万回以上再生されています。

【動画：新たに子猫を迎えた結果→２匹の先住猫が、仲良くなろうと奮闘して…『優しさあふれる行動』】

ニーニャちゃんとの出会い

Instagramアカウント「go.alba_selva」に投稿されたのは、先住の猫ちゃんのアルバくんとセルバくんが、妹分のニーニャちゃんをお迎えした際の様子です。キャリーバッグの中に入っているニーニャちゃんに、お兄ちゃん猫達は興味津々の様子だったそう。

しかし、ニーニャちゃんはバッグの中でシャーをして緊張状態の様子。それを見てアルバくんとセルバくんは後ずさりをし、「どうしよう？」と相談しているような様子だったのだとか。

お兄ちゃん猫達の奮闘

アルバくんとセルバくんは、その後もひたすらニーニャちゃんと仲良くなろうと奮闘！まだビビり気味なニーニャちゃんに積極的にあいさつをしに行ったりと、お兄ちゃんらしい姿をみせてくれたといいます。

アルバくんとセルバくんが、ニーニャちゃんが遊ぶ様子をそばでそっと見守っていることもあったそう。2匹は少しずつニーニャちゃんとの距離を縮めていったのだとか。

距離が縮まるお兄ちゃん達とニーニャちゃん

ニーニャちゃんをお迎えして4日目には、ニーニャちゃんのシャーも止まったそう。ご飯を食べているニーニャちゃんのそばにお兄ちゃん猫達が近寄っても、ニーニャちゃんは平気な様子だったといいます。

お兄ちゃん猫達の優しさに飼い主さん自身も感動することが何度もあったそう。これからもっと仲良しな姿を見せてくれそうなアルバくんとセルバくん、ニーニャちゃんのご紹介でした。

ご紹介した投稿は4.5万回以上再生され「何て優しいお兄ニャン！」「素敵な家族ですねー」等のコメントが寄せられ、お兄ちゃん猫達の優しさに感動する声が多く寄せられていたようです。

Instagramアカウント「go.alba_selva」では、ノルウェージャンフォレストキャットのアルバくん・セルバくん・ニーニャちゃん達の可愛い日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「go.alba_selva」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。