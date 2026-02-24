ハル・シティMF平河悠が負傷離脱へ

イングランド2部チャンピオンシップのハル・シティでプレーするMF平河悠が足首の負傷で長期離脱を余儀なくされたようだ。

現地メディアによれば6週間の離脱が見込まれ、手術が必要な場合は今季絶望の可能性もあるという。

25歳の平河は今冬に英2部ブリストル・シティからハルへ期限付き移籍。現地時間2月21日の第33節QPR戦（1-3）で2試合ぶりに先発出場していたが、後半12分に負傷交代となった。

英メディア「ハル・ライブ」によると、平河は足首を捻挫。今週後半に検査を受ける予定だが、「最悪のシナリオでは手術が必要になり、その場合は今季残りの試合に出場できなくなる」という。

手術を必要としない場合では「おそらく6週間程度の離脱になる」と早くても4月まではプレーできない可能性が高い。プレミアリーグ昇格を目指すハルにとって「大打撃になる」と伝えられている。

QPR戦の敗戦で2連敗となったハルは現在勝ち点54で5位。チャンピオンシップは上位2クラブがプレミアリーグへ自動昇格。さらに3位から6位のクラブで行われるプレーオフの勝者も昇格となる。このタイミングでの戦線離脱は痛恨といえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）