お笑いコンビ「Ｔａｋｅ２」の深沢邦之が２４日に自身のインスタグラムやブログを更新し、約４０年間所属した芸能事務所「株式会社佐藤企画」を離れ、今後はフリーとして活動することを報告した。相方の“東ＭＡＸ”こと東貴博も同様に独立するという。同事務所は公式サイトを通じて、今年１月末をもってタレントマネジメント業務を終了したと発表しており、所属していたタレントのはしのえみも２１日にフリー転身を報告している。

深沢は「所属事務所のこと」と題して投稿。事務所のタレントマネジメント業務終了の画像を添付し、「という事で深沢邦之はフリーです。有無を言わさずフリーです」と独立を報告。「大学一年生の時に欽ちゃんの元を訪ねてこの世界に入り、それ以来４０年お世話になっていました」と振り返った。

「これからはフリー。ならばなんでも楽しく新しい景色を求めて、ひたすら進みます。感謝と共に。これからもご指導ご鞭撻（べんたつ）のほど宜（よろ）しくお願い致します」とメッセージを寄せた。

インスタグラムにも同じ文章をアップ。コメント欄に、フォロワーから「相方さんもですか？」と東ＭＡＸについて聞かれると、深沢は「そうですね。みんなです」と返信し、コンビそろってフリーになると明かした。

深沢はＢＳ−ＴＢＳ「噂の東京マガジン」（日曜・後１時）などにレギュラー出演。プライベートでは１９９５年に女優の田中美佐子と結婚し、０２年１２月に長女が誕生したが、２３年６月に離婚を公表した。

「株式会社佐藤企画」の公式サイトでは、「マネジメント業務終了に関するお知らせ」と題した文章がアップされている。代表取締役の佐藤宏榮氏の名義で「さて、弊社は諸般の事情により、２０２６年１月３１日をもちまして、タレントマネジメント業務を終了いたしました」と発表。「これまでの長きにわたり、所属タレントを温かく応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援をいただきました関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづられた。