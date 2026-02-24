【きょうから】松屋で“牡蠣”が楽しめる ご飯がすすむ逸品『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食』登場
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、きょう24日午前10時から『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食』の販売を開始した。
【写真】サラダなしの『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め』も
同店の代表的な商品の牛焼肉と、海のミルクと言われるほどのぷりぷり濃厚な味わいの牡蠣を使用。この主役級の具材を、オイスターソースをベースとした甘味・コク・うま味を感じられる仕上がりの同店特製オイスターダレでたっぷり絡め、ご飯のすすむ逸品に仕上げた。定食なので、もちろん「ライス大盛・特盛は無料」。ご飯の上にのせて、丼スタイルにするのもおすすめ。
■商品概要（価格は全て税込）
『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食』990円
『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め』890円
『単品牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め』790円
