ホテルの机の上にコカインと大麻…「XG」生みの親・SIMON容疑者とエイベックス社員ら3人を現行犯逮捕　去年3月に警視庁に情報提供

人気アーティストグループ「XG」のプロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が、コカインを持っていた疑いで現行犯逮捕された。警視庁には2025年3月、薬物使用に関する情報提供があったといい、共に逮捕された3人の中にはエイベックス社員もいる。警視庁は事件の全容解明を進めている。

XGワールドツアーの真っただ中に逮捕

23日午前8時過ぎ、東京駅で警視庁の捜査員に連れられていく男。

取材班：

いま、SIMON容疑者が捜査員に連行されていきます。

世界的人気アーティスト「XG」を育てたプロデューサーSIMONこと、酒井じゅんほ容疑者（39）ら4人がコカイン所持の疑いで現行犯逮捕された。

SIMON容疑者は、いま若者を中心に人気を集める7人組アーティストグループ「XG」の生みの親だ。

10代：

行けるならライブは行ってみたい。

20代：

TikTokとかでよく使われてる音源が流れてきたりとかすると、XGって流行ってるんだと。

逮捕されたのは、2月から始まったXGワールドツアーの真っただ中だ。

2025年3月、警視庁に「SIMON容疑者がコカインや大麻を使っている」という情報提供が入ったことがきっかけだった。

逮捕前の17日には、大阪市内で行われたライブ会場でSIMON容疑者の姿が撮影されていた。ステッカーを配り、記念撮影に応じるなどファンサービスをしていたという。

机の上にコカインと大麻

警視庁がSIMON容疑者の確保に動いたのは、22日。この日も名古屋でXGのライブが行われていた。

取材班：

会場ではSIMON容疑者がファンと笑顔で話したり、ライブを最後まで見守る様子が見られました。

SIMON容疑者が宿泊していたホテルに捜査員が踏み込んだのは、公演後の22日午後11時台。部屋にはサイモン容疑者を含め4人がいて、机の上にコカインと大麻が置かれていたという。

警視庁は、その場でエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と胗川典利容疑者（51）、職業不詳のキム・マイケル・チョン容疑者（39）全員を現行犯逮捕した。

SIMON容疑者は、22日のライブ会場で着ていたスーツ姿のまま、警視庁の捜査員に連れられ東京駅に移送された。

警視庁はSIMON容疑者の関係先を家宅捜索するなど、事件の全容解明にあたっている。

（「イット！」2月23日放送より）