【心理テスト】最初に見えた単語は？答えでわかる「あなたの不安の正体」

理由がはっきりしない不安ほど、心の奥に残り続けるもの。この心理テストでは、何気ない選択から、あなた自身も言葉にできていない「不安の正体」を映し出します。直感で選ぶことで、胸の奥に潜んでいる本当の引っかかりに、そっと気づけるはずです。

【詳細】他の記事はこちら

Q：次の中から、3文字の単語を見つけてください

A：あかり

B：さくら

C：あつい

D：きつね

あなたが、直感で一番強く「これだ」と思ったのはどの単語でしたか？

このテストでは、「あなたの不安の正体」がわかります。

それでは結果を見てみましょう。

A：あかり…将来が見えない

「あかり」という言葉が最初に目に入ったあなたの不安の正体は、将来がはっきり見えないことへの戸惑いです。あかりは暗闇を照らす象徴であり、本来は安心や希望を表します。それが気になるということは、今のあなたが「道筋が見えない」「この先どうなるのか分からない」と感じている証拠。大きな不安というより、方向感覚を失いかけている状態でしょう。

今必要なのは、遠い未来を決めることではなく、足元を照らす小さなあかりを増やすこと。一歩先が見えれば、不安は自然と和らいでいきます。

B：さくら…愛されているかわからない

「さくら」が目に入ったあなたは、人とのつながりに関する不安を抱えています。さくらは美しさや優しさ、そして儚さを象徴する言葉。誰かに大切にされているか、必要とされているかを無意識に気にしているのかもしれません。表面では笑顔でも、心の奥では「本当に私は愛されているの？」と問い続けています。

その不安は、愛情を大切にするからこそ生まれるもの。相手の反応よりも、自分が誰かを思う気持ちに目を向けることで、心は少しずつ満たされていきます。

C：あつい…周囲の期待に応えられるか不安

「あつい」という言葉を見つけたあなたの不安は、周囲から向けられる期待の重さにあります。あついは情熱や熱量の象徴である一方、逃げ場のない圧力も意味します。頑張っているからこそ、期待され、それに応え続けなければならないと感じているのでしょう。失敗できない、弱音を吐けないという思いが、心を追い込んでいます。

期待は信頼の裏返しですが、すべてを背負う必要はありません。熱量を少し下げる勇気が、不安を軽くします。

D：きつね…一人になる怖さがある

「きつね」が見えたあなたの不安の正体は、一人になることへの怖さ。きつねは用心深さや孤独、境界を象徴する存在です。人と距離を取りつつも、本当はつながりを求めている矛盾した心が表れています。裏切られたくない、でも独りはつらい。その揺れが不安を生んでいるのでしょう。

無理に群れる必要はありませんが、完全に閉じる必要もありません。信頼できる少人数との関係を大切にすることで、孤独への恐れは少しずつ和らいでいくでしょう。