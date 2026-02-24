100円じゃないけど…クオリティも高っ！買ってよかった♡大容量トートバッグ

仕事でもプライベートでも活躍する、大容量のトートバッグ。ダイソーのトートバッグは生地がしっかり＆縫製も丁寧で、荷物が多い日の頼れる存在です。メイン収納は18インチのモバイルモニターが入るサイズ感で、まとめて持ち歩きたい人ぴったり。動物モチーフの刺繍がポイントで、シンプルながらもかわいいデザインです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：刺繍ボックストートバッグ（クマ、ナマケモノ）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480805276

立体的な刺繍がポイント♡ダイソーの『刺繍ボックストートバッグ（クマ、ナマケモノ）』

ダイソーの店内を見て回っていたとき、刺繍入りのかわいいトートバッグを発見！

立体的な刺繍が特徴で、思わず立ち止まってしまう存在感。

ナマケモノの毛の部分はもこもことしていて、かわいらしい仕上がりです。

コットン混素材で、ポリエステル、綿、レーヨンを組み合わせた生地でできています。

生地はしっかり厚みがあり、形も崩れにくい印象。縫製もきれいです。

持ち手は一見短めですが、肩にかけられる長さで、使い勝手よし。

外ポケットは、ハンドクリームやリップなど頻繁に出し入れする小物向き。バッグの中を探さずに済みます。

このトートバッグはシリーズ化されていて、ナマケモノ以外にもいろいろな動物やキャラクターで展開されています。筆者が訪れた店舗ではメンダコやサメなどが確認できました。

注目ポイントは、モチーフごとに刺繍の位置が異なること。例えばメンダコは、ポケットからぴょこっとのぞく配置で、バッグ自体は同じ形でも雰囲気が変わります。

ひとつひとつ、じっくり見比べたくなるかわいさです♡

大きめサイズで荷物がまとまる！日常使いにぴったり！

サイズはかなり大きめ。18インチほどのモバイルモニターが余裕で入ります。

マチ付きなので、荷物を入れたときに自立しやすく、出し入れもスムーズ。

内ポケットもあり、スマホなど定位置を決めたいアイテムに使えます。

刺繍のかわいさと容量の大きさを両立したトートなので、デザインを楽しみつつ、実用面も妥協したくない人におすすめです。

今回は、ダイソーの『刺繍ボックストートバッグ（クマ、ナマケモノ）』をご紹介しました。

仕事道具や書類、趣味のサブバッグとしても荷物を1つにまとめやすく、モチーフもワンポイントなので主張しすぎないのがGOOD。

価格は550円（税込）ですが、生地の厚みや縫製を見ると、長く愛用できそうだと感じました。

荷物が多い日や、まとめて持ち歩きたい場面で頼れるバッグです。ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。