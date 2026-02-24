100円じゃないけど…クオリティも高っ！買ってよかった♡大容量トートバッグ
商品情報
商品名：刺繍ボックストートバッグ（クマ、ナマケモノ）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480805276
立体的な刺繍がポイント♡ダイソーの『刺繍ボックストートバッグ（クマ、ナマケモノ）』
ダイソーの店内を見て回っていたとき、刺繍入りのかわいいトートバッグを発見！
立体的な刺繍が特徴で、思わず立ち止まってしまう存在感。
ナマケモノの毛の部分はもこもことしていて、かわいらしい仕上がりです。
コットン混素材で、ポリエステル、綿、レーヨンを組み合わせた生地でできています。
生地はしっかり厚みがあり、形も崩れにくい印象。縫製もきれいです。
持ち手は一見短めですが、肩にかけられる長さで、使い勝手よし。
外ポケットは、ハンドクリームやリップなど頻繁に出し入れする小物向き。バッグの中を探さずに済みます。
このトートバッグはシリーズ化されていて、ナマケモノ以外にもいろいろな動物やキャラクターで展開されています。筆者が訪れた店舗ではメンダコやサメなどが確認できました。
注目ポイントは、モチーフごとに刺繍の位置が異なること。例えばメンダコは、ポケットからぴょこっとのぞく配置で、バッグ自体は同じ形でも雰囲気が変わります。
ひとつひとつ、じっくり見比べたくなるかわいさです♡
大きめサイズで荷物がまとまる！日常使いにぴったり！
サイズはかなり大きめ。18インチほどのモバイルモニターが余裕で入ります。
マチ付きなので、荷物を入れたときに自立しやすく、出し入れもスムーズ。
内ポケットもあり、スマホなど定位置を決めたいアイテムに使えます。
刺繍のかわいさと容量の大きさを両立したトートなので、デザインを楽しみつつ、実用面も妥協したくない人におすすめです。
今回は、ダイソーの『刺繍ボックストートバッグ（クマ、ナマケモノ）』をご紹介しました。
仕事道具や書類、趣味のサブバッグとしても荷物を1つにまとめやすく、モチーフもワンポイントなので主張しすぎないのがGOOD。
価格は550円（税込）ですが、生地の厚みや縫製を見ると、長く愛用できそうだと感じました。
荷物が多い日や、まとめて持ち歩きたい場面で頼れるバッグです。ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。