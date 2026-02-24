100均で買うならコレがおすすめ！やわらかいのにしっかり支える！快適すぎる優秀スリッパ
商品情報
商品名：中敷低反発スリッパ（ブルー）
価格：￥550（税込）
対応サイズ（約）：24cm〜26cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480814414
どれがいいか迷う人必見！ダイソーの『中敷低反発スリッパ（ブルー）』がおすすめ！
ダイソーといえばスリッパの種類が豊富で、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。そんな方のために、今回は履き心地の良さに特化したスリッパをダイソーで発見したのでご紹介します！
それが、こちらの『中敷低反発スリッパ（ブルー）』。オープントゥタイプのシンプルなスリッパです。
価格は550円（税込）。濃い色合いで汚れも目立ちにくそうだなと思って購入してみたのですが、履き心地が良く、感動しました！
早速履いてみましたが、足のサイズが25cmの筆者でピッタリでした。
土踏まずやかかとなどが立体的な形状になっていて、程よくサポートしてくれているように感じました。
まるで、スニーカーを履いているような感覚。表面がさらっとした素材で気持ちが良く、軽いので歩きやすいです。
やわらかいけどしっかりと支えてくれる！
それもそのはず、全体的にクッション性があるのがこのスリッパの特徴。
低反発というとやわらかくてぐにゅっとしているイメージがありますが、こちらはしっかりと芯がある感じで硬めです。
かかと部分に跡をつけてみたのですが、このように沈み込みすぎません。
表面は柔らかいのですが、底は芯がしっかりしているので、ある程度のところで沈み込みが止まります。
しっかり支えてくれる印象で、足にも優しいスリッパとなっていますよ。
ソールはさらさらしていますが、滑りにくいです。
室内でも安心して履くことができました。
今回はダイソーの『中敷低反発スリッパ（ブルー）』をご紹介しました。
コスパが良く、履き心地の良いスリッパをお探しの方におすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。