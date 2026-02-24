100均のシールでモチベが上がった！面倒な作業も楽しめる♡紙派に推したい文房具

セリアをパトロールしていると、文房具売り場で気になるアイテムを発見しました。がま口財布のようなデザインになったシールで、家計簿管理にピッタリな商品。手帳やノートなど、紙派の方におすすめな便利グッズです。キレイにはがせるのも魅力で、家計簿のモチベーションが上がること間違いなしですよ！

商品情報

商品名：書き込めるシール ログ お金 72片

価格：￥110（税込）

内容量：72片（12片×6シート）

販売ショップ：セリア

JANコード：4969757176788

セリアをパトロールしていると、文房具売り場で気になる商品を発見。その名も『書き込めるシール ログ お金 72片』。シールは12片が6シート入っていて、お値段は￥110（税込）でした。

がま口財布のようなゆるいイラストと淡い色味が可愛らしく、下線がない手帳でもキレイに記入できるデザインがGOOD。ノートなどで家計簿管理をしている方にとってもおすすめです。

カレンダー手帳に貼ってみるとこんな感じに。A5サイズの手帳だとちょっとシールはみ出しますが、文字を記入するのには程よい大きさです。

キレイに剥がせるのもこのシールの魅力。文字を書いたり消したりといった面倒な作業もラクちん。紙派の方も家計簿を付けるモチベーションが上がるのではないでしょうか！シールは大きめなので、大きめなサイズの家計簿に使うのが1番向いていると思いますよ。

セリアにはまだまだ便利なシールがいっぱい！

セリアには他にも便利なシールが他にたくさんあります。こちらは『ポイントシール 280片 ゴミの日』という商品で、ゴミの日が一目で分かるようになる優れものです。マークと文字でゴミの種類が表現されており、手帳やカレンダーを見やすくするのに便利ですよ。

今回は『書き込めるシール ログ お金 72片』と『ポイントシール 280片 ゴミの日』をご紹介しました。

紙派の方におすすめしたいセリアの便利な文房具。手帳やカレンダーの整理にもってこいなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。