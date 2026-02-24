こんなの出したなら教えてよ！出しっぱなしでも可愛い！よく考えられてる100均収納グッズ

セリアの収納コーナーで、一際目を引くおしゃれなアイテムを発見しました。ケースに施された細かな波々デザインが特徴の「リップル」シリーズから、レトロポップな配色が仲間入り！見た目の可愛さはもちろん、使う人の好みに合わせて「仕切りの位置を自由に変えられる」という実用性の高さまで兼ね備えてたったの100円！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：リップル03 ポップ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：80×121×H111mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534121422

レトロな配色に一目惚れ！セリアの人気シリーズに「ポップ」な新作が登場

セリアで以前から販売されており、シンプルで使いやすいとファンの多い「リップル」シリーズ。今回見つけたのは、これまでのクリアタイプとは一線を画す「リップル03 ポップ」です。アイボリーに鮮やかなオレンジを組み合わせた配色は、どこか懐かしさを感じるレトロな雰囲気。出しっぱなしにしておくだけでお部屋のアクセントになる可愛さです。

表面の細かな波々デザインは、光の当たり方で表情が変わっておしゃれに見えるだけでなく、手に取った時に滑りにくいというメリットも。これまでは「引き出しの中の整理用」として使われることが多かったシリーズですが、今回のポップなカラーリングは見せる収納として主役を張れるクオリティです。

「好きな位置に差し込める」仕切りが優秀！自分専用の収納が作れる

このアイテムの真骨頂は、付属の仕切り板を自分の好きな位置にカスタマイズできる点にあります。あらかじめ仕切り位置が決まっているケースとは違い、入れたいものの厚みやサイズに合わせてミリ単位で調整ができるんです。

例えば、ばらつきがちなコスメや衛生用品の収納にもぴったり。袋入りの試供品や薄いパレットなどは仕切りを細かく設定して立たせれば、中身が倒れることなくスッキリと整理できます。「あと数ミリ広ければ入ったのに…」という収納あるあるの悩みも、このケースならスマートに解決してくれますよ。

リモコンから文房具まで！家中どこでもマルチに大活躍

さらに、程よい深さがあるため、リビングで迷子になりがちなリモコンスタンドとしても重宝します。仕切りでスペースを区切れば、大きなリモコンの横にペンや体温計を立てておくことも可能。必要なものが一箇所にまとまるので、机の上が一気に片付きます。

110円（税込）というお手頃価格ながら、使う場所や目的を選ばない万能な収納グッズ。サイズは80×121×H111mmとコンパクトなので、洗面所やデスク周りなど、ちょっとしたスペースに置けるのも嬉しいポイントです。実用性もデザインも妥協したくない方は、ぜひセリアの店頭でお好みの「リップル」を探してみてくださいね。

セリアの「リップル03 ポップ」は、出しっぱなしでもインテリアに馴染む可愛さと、自由自在なカスタマイズ性が魅力のアイテムです。毎日の暮らしを少しだけ明るく、便利に整えたい方は必見ですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。