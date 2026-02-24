25日(水)は、低気圧が九州や四国付近を進み西日本から東日本の広い範囲で前線が停滞する見込みです。全国的に雨の降る天気になるでしょう。

25日午前9時の予想天気図です。九州の西に低気圧があって四国の南へと進むでしょ。

東西にのびる前線の影響で、西日本から東日本の広い範囲で暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨が降り、大雨のところもある見込みです。

雨と風の予想ですが、24日(火)の昼過ぎから九州北部では雨が降る見込みです。

太平洋の南よりの風と日本海の東よりの風がぶつかるような形になり、雨雲が発生、発達する見込みです。24日の夜遅くにかけて、九州から近畿、北陸で雨が降るでしょう。

25日は、雨雲が次第に東へと進み、未明から明け方にかけては東海や東北で、その後明け方からは関東でも雨が降り、沿岸部では降り方が強まるところもあるでしょう。

午後以降も、関東では雨が残るでしょう。

25日は九州から東北まで、広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側の沿岸部では雨が強まるところもあるでしょう。

北陸でも、25日は午前中を中心に雨が降るでしょう。

2月の東京は、23日までで降水量が15.5ミリしかありません。2月の1か月間の平年は56.5ミリなので、かなり少ないことがわかります。

東京では週末にかけてもすっきりしない天気になりそうですが、春に移りつつあるなかでの「恵みの雨」になりそうです。