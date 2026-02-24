俳優の中田クルミが２４日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。着用した衣装について驚きの説明を行った。

この日は手芸特集で、手芸が得意な中田は、黒ベースでさまざまな色の花のモチーフがパッチワークのように編み込まれたキュートなカーディガンを着用。実は「あさイチの出演が決まってから編みました。４日ぐらいで。気合入れて編んでみました。できるもんなんです」と、わずか４日で編み上げたと驚きの告白。

「一張羅です」と笑うと、鈴木奈穂子アナは「すごい…」と絶句。もう一人のゲスト・青木さやかが「しかもあんまりお金がかかってないんですよね？」と聞くと、中田は「全部１００円均一で買ったんです。全部で３０００円ぐらい。ボタンが一番高かった」というと、華丸大吉も「ええ？すごい」とびっくりだ。

華丸は、「疑うわけじゃないですけど、背中もですよね？」と聞くと、中田はきちんと編まれた背中を見せて「背中もあります」と笑って見せた。

鈴木アナは「かわいい…。すてきです」と大絶賛していた。

ネットでも中田の衣装について「モチーフ編みがかわいい」「４日で製作っ 素晴らしい」「自作カーデかわいすぎる！」など話題となっていた。