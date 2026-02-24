モデルの林ゆめ（30）が23日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「林ゆめ2nd写真集『ゆめのゆめ。』デジタル豪華版 配信されました！」と報告。丈の短い白Tシャツから限界ギリギリまでのぞくバストや、くびれ、脚線美が際立つショートパンツ姿の撮影シーンを公開した。さらに「限定のカットや動画も見れるよ いつでも見返せるようにデジタル豪華版もぜひゲットしてね」とつづり、肌色のランジェリー姿で茶色いカーディガンを羽織り、メガネをかけたコーディネートなども披露した。

ファンやフォロワーからも「美しすぎます」「魅力が溢れてる〜」「プリティーウーマン」「メガネっ子もかわいい」「色ぽっい」「スタイル抜群」「美ボディ」「グラマラス」「一瞬ドキ」「エロすぎないか？笑」「たまらん」「ナイスショット」などのコメントが寄せられている。

林は北海道富良野市出身。16年に上京。IT企業のOL時代にスカウトされ、17年10月にグラビアデビュー。18年にレースクイーンの活動開始。「日本レースクイーン大賞2018」で新人グランプリ受賞。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー18−19」受賞。Netflix「テラスハウスTOKYO2019−2020」に「吉田夢」名義で出演。21年には写真集「ゆめみごごち」発売。同年に地元の「ふらの観光親善大使」就任。22年には「林ゆめの のんびりネコらいふ」で漫画原作者デビュー。19〜21年に「世界で最も美しい顔100人」に3年連続ノミネート。25年9月には「和牛焼肉 にくだらけ富良野」をオープン。今年1月、2nd写真集「ゆめのゆめ。」発売。デジタル写真集「目醒メ」も発売。バストはFカップ。ウエスト53センチで「新世代のくびれ女王」と称される。AMEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（水曜午後10時、全8話）に出演中。趣味はボクシング。身長168センチ。