グラビアアイドルちとせよしの（26）が23日、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集の衝撃的オフショットを投稿した。

「sabraさん最新デジタル写真集からオフショット 『恋人はピンク色2』もう見てくれましたか？」とつづり、「珍しいテイストの衣装でした こういうのも好き！」とランジェリーをつけずに背中やバストを大胆に披露したデザインの衣装を公開した。デニムを太ももまで下げたバックショットなどもアップし「今日はぽかぽか陽気ですね〜」と記した。

また、「アサ芸Secret!さんからデジタル写真集『ときめきの瞬間』が発売されてます」と露出度多めなデザインの曲線美際立つ水着ショットを公開。「私が表紙巻頭を務めさせて頂いた回のものです セクシーにカッコよく光っております！笑 お気に入りカットたくさんなので絶対見てくださいねっ メイキングムービーまとめました」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「非常に魅力的でセクシー」「超〜綺麗」「かわいくて、ステキな仕上がり」「可愛いとカッコいいのハイブリッドボディー」「ナイスショット」「完璧なボディ」「お尻が最高」「最高すぎる」「至高の領域」「威力スゴい」「大サービス」「えっっっっっろ」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。1月21日に東京・Zepp新宿で2周年記念ワンマンライブを開催予定。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。