東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第37回）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫っていく連載の第３章は、同クラブのアカデミーで育ち、指導者としても後進の育成に尽力してきた菊原志郎氏と冨樫剛一氏が、同アカデミーの歴史、伝統、環境、哲学、本質......すべてを語り尽くしていく――。

菊原志郎（現ＦＣ今治Ｕ−12監督）の言葉を引けば、「判断が悪いと、『サッカー知らないな』って言われる」のが、読売クラブのアカデミー。子どもと言えども、そこにはシビアなまでの競争社会があった。

のちにトップチーム昇格を果たす冨樫剛一（現横浜Ｆ・マリノスユース監督）も、アカデミー時代は残酷と表現してもいいほどの厳しさを味わっていた。



読売クラブのアカデミー時代を振り返る冨樫剛一氏 photo by Miki Sano



中学１年生の冨樫が、ジュニアユース（当時の名称はユースＢ）のチームに所属していた時のことだ。

練習開始前、みんなでボール回しをしていると、監督の小見幸隆、コーチの竹本一彦がやってきた。

「今日の賞品は、ラモスのスパイクだぞ」

小見の手にあったのは、正真正銘、当時のスター選手であるラモス瑠偉が使用していたスパイクである。

「あれ、非売品だよ」

色めき立つ選手たち。彼らはこれから行なわれるゲーム形式の練習で、スパイク争奪戦を繰り広げることになる。

まずは３年生の４人がそれぞれのチームのキャプテンとして指名され、じゃんけんをして勝った順に欲しい選手を選び、チーム分けを行なう。いわば、即席ドラフトだ。

大抵の場合、３年生から選ばれ、続いて２年生が選ばれ、１年生も次第に残り人数が少なくなっていく。

そして最後まで残るのが、冨樫だった。

「ひどい時は、じゃんけんに勝った先輩が『（冨樫は）いらない！』って言うんです」

かかっているものが大きいだけに、先輩たちが人選にこだわるのも無理はないが、「僕らは１年生だし、３年生から『体張れ！』とか、『おまえなんか蹴っときゃいいんだよ！』とか言われながら」、冨樫は上級生に食らいついていくので精一杯だった。

冨樫が、苦笑いを浮かべて回想する。

「練習に行くのがすごく嫌でした。先輩たちも怖かったし。それくらい、なんかこう......純然たるランクをつけられるんです。それに耐えられないヤツはやめていくし.......。だから、本当に苦しかった思い出しかないです。

うちの母が練習を見にきた時も、グラウンドが殺気立っている空気だったみたいで、『うちの子じゃあ、ダメだろうな』って思ったらしくて......、それくらい、とにかく怖かったです」

だが、冨樫の言葉を借りれば、「僕みたいにあきらめが悪い人間は、何かを残して認められていく」のも、このクラブのよさであり、面白さである。

「怖かった」という思い出にしても、それはあくまでもピッチ内での厳しさを表現したものである。だからこそ、冨樫の足がよみうりランドから遠のくことはなかった。

「ひとつ上が藤吉信次たちの代で、僕は下手だったのでピッチのなかでは、もう罵声を浴びせられながらでしたけど（苦笑）、練習の行き帰りは先輩たちにすごくよくしてもらっていたので、そういう（やめたいという）気はまったくなく、とにかくサッカーがうまくなりたい、こういう先輩たちみたいになりたいっていう思いで日々過ごしていました」

すると、次第に変化が表われる。

前述同様のゲーム形式の練習になると、いつものように先輩の指名によるチーム分けが行なわれていたのだが、だんだんと冨樫の名前が早く呼ばれるようになっていくのである。

「『あれっ、先週はいらないって言われたのに、ひとつ前（の順番）で呼ばれた！』みたいな感じでしたね（笑）」

また、同じ読売の選手同士が、カテゴリーの垣根を越えて一緒にプレーできるのも、冨樫にとってはたまらない魅力だった。

「たまにトップチームの選手たちが、練習にまじってくれるのはうれしかったですね。僕は小学生の時、等々力競技場で（読売を応援する）サンバ隊と一緒に笛を吹きながら踊っていたんですけど、都並（敏史）さんがそのことに気づいてくれたり（笑）。僕は戸塚（哲也）さんに憧れていたので、戸塚さんがボール回しに入ってきてくれるのは、とにかくうれしかったです」

憧憬の対象は、トップチームの選手たちばかりではない。「（ジュニアユースの）身近な先輩たちがあまりにもうまくて、それに憧れる。『１年後、こうなれるのかな』って思いながら、日々過ごしていく。だから、やめたいというより、早く憧れの選手たちに追いつきたい。早く一緒にやりたい。そんな気持ちのほうが大きかったです」

なかでも、年が近いにもかかわらず、別格の存在が同じクラブにいた。

「僕のふたつ上に菊原志郎がいたんですけど、そもそも志郎なんて、まったく（ジュニアユースの練習に）いないんです。トップチームの練習に行っているから。だから僕、１年で２回くらいしか会ったことがありませんでした」

（文中敬称略／つづく）◆「サッカーがうまいか、ヘタか」読売クラブ・アカデミーの明確な物差し＞＞