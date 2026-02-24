もらったらうれしい「香川県のお土産」ランキング！ 2位「わらび餅」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、少しずつお出かけの計画を立てるのが楽しみになる時期ではないでしょうか。現地ならではの味わいや、贈った相手が思わず笑顔になるような魅力あふれる逸品の数々をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「香川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：わらび餅（かねすえ）／53票2位は、かねすえの「わらび餅」でした。本わらび粉を使用した、コシの強さとモチモチとした独特の食感が最大の魅力。口の中でとろけるような滑らかな喉越しが楽しめます。たっぷりとかけられた香ばしいきな粉との相性も抜群で、香川を訪れたら必ず買うというファンも多い名品です。
回答者からは「モチモチの食感が好きだから」（40代女性／群馬県）、「驚くほど弾力があるのにつるんとした喉越しが絶品で、たっぷりのきな粉と黒蜜の相性が抜群だからです」（20代女性／大阪府）、「本わらび粉と讃岐和三盆を使い、弾力ある食感と上品な甘さが特徴で、とても美味しいから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：手さげ半生うどん（さぬき麺業）／56票1位に選ばれたのは、やはり「うどん県」ならでは。さぬき麺業の「手さげ半生うどん」でした。本場・讃岐のコシと喉越しを自宅で手軽に再現できる半生タイプは、お土産として圧倒的な人気を誇ります。さぬき麺業のうどんは、厳選された小麦と伝統の製法で仕上げられており、持ち運びやすい手さげパッケージも旅のギフトに最適。香川の魅力を最も象徴する逸品です。
回答者からは「本場のうどんを食べてみたいから」（20代女性／埼玉県）、「『うどん県』香川を代表する定番グルメで自宅で本場のコシのあるうどんを楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）、「香川県といえばうどんのイメージが強く、自宅で本場の味を楽しめる点が魅力だと思ったから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)