群馬・国道17号「渋川西バイパス」3月14日開通！ 渋川〜金井間ついに繋がる

2026年2月18日に国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所は、国道17号「渋川西バイパス」の未開通区間となっていた渋川市渋川から同市金井までの延長1.9kmについて、2026年3月14日15時30分に開通すると発表しました。

今回の開通により、どのような効果がもたらされるのでしょうか。

【画像】うわぁ！ そこが繋がるの!? 「開通区間」を画像で見る！（6枚）

今回開通するのは、群馬県渋川市内の交通混雑の緩和などを目的として整備が進められてきた「国道17号渋川西バイパス」の一部区間です。

開通日時は2026年（令和8年）3月14日の15時30分を予定しています。

新たに供用が開始されるのは、渋川市渋川（渋川西インターチェンジ）から、同市金井（金井インターチェンジ）までの延長1.9kmの区間です。

この開通区間の入口となる交差点のインターチェンジ名称については、新たに「渋川西インターチェンジ（IC）」に決定しました。

渋川西バイパスは、全体計画として渋川市中村から渋川市金井に至る延長5.0kmの事業です。

これまでに現道拡幅区間（0.9km）や現道活用区間（2.2km）の整備が進められてきましたが、今回のバイパス区間（1.9km）の開通によって、さらなる道路ネットワークの強化が図られます。

道路の仕様は車線数が4車線、設計速度は60km／hで計画されており、円滑な交通流の確保が目指されています。

渋川西バイパスは、地域高規格道路である「上信自動車道」の一部を構成する重要な道路です。

上信自動車道は、関越自動車道の渋川伊香保IC周辺から長野県側へと続くルートであり、物流の効率化や観光地へのアクセス向上を担う路線として位置づけられています。

今回のバイパス開通により、渋川市内で課題となっていた交通渋滞の緩和が期待されています。

特に、並行する現道の交通負荷を分散させることで、地域住民の生活道路の安全性向上や、移動時間の短縮が見込まれます。

また、渋川地域と吾妻地域の連携強化や、それに伴う地域活性化を支援することも事業の大きな目的の一つです。

なお、開通当日の3月14日には、渋川西バイパス道路内にてセレモニーが開催される予定です。