2月24日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

明子のささやき

今朝は飛行機雲がいっぱい見えました。この飛行機雲が長く残る時というのは上空の空気が湿っているということで、天気が崩れるサイン。長く残って少し形が崩れてくるぐらいまで残っていましたので、それだけ上空は湿っているという。飛行機雲は本当に上空の空気の状態っていうのをよく表していますので、今日はまさに天気このあと下り坂で雨になっていきそうです。

寒暖差20℃以上のところも

今朝の最低気温は熊本市で5.5℃、阿蘇市乙姫は放射冷却により氷点下0.9℃まで下がりました。一方、今日の最高気温は熊本市や阿蘇市乙姫で20℃の予想です。4月並みの暖かさとなり、朝と昼の気温差が20℃以上と大変大きくなります。服装でうまく調節し、体調管理に気をつけてください。

今夜は本降りの雨に

午前中は日差しがあっても次第に雲がかかります。早いところは昼過ぎから、県内広い範囲で午後6時頃から雨となるため、傘を持ってお出かけください。低気圧の接近により今夜は本降りとなり、明日の明け方にかけて雨が強まるところもありそうです。明日は雨のち曇りで、午後は天気が回復へ向かいます。明朝の最低気温は熊本市で12℃の予想で、今朝より大幅に高くなりそうです。

注意報と花粉情報

現在、天草地方に強風注意報、県内全域に乾燥注意報が出ています。雨が降るまでは乾燥が続くので特に火の取り扱いに注意してください。また、宇城八代や芦北、球磨地方には濃霧注意報が発表されています。スギ花粉も多くなっています。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。