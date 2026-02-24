◆米大リーグ オープン戦 ブルージェイズ３―４メッツ（２３日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

巨人からポスティング制度を利用してブルージェイズ入りした侍ジャパンの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、メッツとのオープン戦に「６番・三塁」で先発出場し、第１打席でメジャー“１号”を放った。ＷＢＣ米国代表にも選出されている右腕・ホームズのカーブを、センターバックスクリーンへ大きく弧を描いた、飛距離４３１フィート（１３１メートル）の特大弾。これには「打った瞬間行ったと思った当たり」と地元放送局「Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ」の実況も思わず笑い声になった。

これには地元のブルージェイズファンも興奮気味。ＳＮＳでは、「カズ オカモト がセンターの深いところへ、ミサイル発射」と興奮気味の投稿も見られた。

キャンプ地である、米フロリダ州ダンイーデンのＴＤボールパークにあるグッズ売り場でも、岡本人気は急上昇。この日、ゲレロやバーショなどの人気選手のユニホームはまだ残っている中で、岡本の背番号７のユニホームだけは完売状態になった。

侍ジャパンに合流して、ＷＢＣ日本代表としての戦いに臨む岡本。米国代表にもその名前はしっかりと刻まれた。