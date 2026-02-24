免疫力が抜群に上がる最強食材とは！？【免疫力の話】

しょうがは、免疫力が抜群に上がる最強食材

しょうがを蒸して薬効成分を10倍に

しょうがには体にいい成分がたくさく含まれています。古くから洋の東西を問わず薬として用いられてきましたし、医療用漢方の７割以上に使用されていることも事実です。

しょうがはさまざまな食べ方ができますが、効果アップのために注意してもらいたい点がいくつかあります。まず、皮を剥かず、そのまま食べるようにしてください。有効成分であるジンゲロールは、皮付近に多く含まれるため、そこを取り除いてしまうのはもったいないのです。

次に、調理する場合は１００℃以下で加熱しましょう。ショウガオールは、１００℃を超えると働きが消えてしまうので、低温で調理することが重要です。そして最後は、おろしたら３分以内に食べることです。

しょうがの有効成分は、おろしたあと３分以上たつと、効果が減る可能性があります。薬味などに使うときでも、おろすのは食べる直前にしましょう。

しょうがは生のままでも十分な効能がありますが、加熱して乾燥させると、ショウガオールが約10倍に増えて、より体を温めることができます。そこでオススメなのが、家庭でも簡単に作れる、蒸ししょうがです。

しょうがを薄く切り、オーブンで加熱後、乾燥させるだけでできあがります。食べ物や飲み物に入れて手軽に活用できますので、ぜひ作ってみてください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』