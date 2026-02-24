慢性腎臓病におけるステージの違いを知る！腎機能の程度を表わすGFR(糸球体ろ過量)とは？【図解 腎臓の話】

慢性腎臓病におけるステージの違いを知る！腎機能の程度を表わすGFR（糸球体ろ過量）とは

GFRによるステージ分け

ひと言で慢性腎臓病といっても、腎臓が悪くなり始めたばかりの状態から末期腎不全まで、その程度はさまざまです。そこで、慢性腎臓病の進行を表すために使われるのが「ステージ」という区分けです。ステージは下の表にあるように、G1からG5まで全部で6段階に分かれています。

このステージ分けは「GFR（糸球体ろ過量）」という数字をもとに行われます。これは糸球体がどれだけの血液ろ過をできるかを表した数字で、正常な状態を100として腎機能が半分になれば50、2割になれば20と、比率がすぐにわかるようになっています。

23ページで述べたように、GFRが60を下回るステージG3a～G5が慢性腎臓病に該当しますが、G1やG2でも尿たんぱく質や尿アルブミンが一定以上ある場合は、慢性腎臓病と診断されるので注意が必要です。なお、GFRを正確に調べるには大変な検査が必要なため、一般には血液検査の血清クレアチンの値から簡易的にGFRを算出する「eGFR（推算糸球体ろ過量）」が用いられます。

これは性別と年齢による標準的な筋肉量の差を考慮した数字で、あくまでも推算値にはなりますが、早見表で現在の値を簡単に調べることができます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博