２４日の東京株式市場はやや売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６１円安の５万６７６４円と続落。



前日の米国株市場でＮＹダウが８００ドルを超える急落をみせたことから、東京市場も足もとでリスク回避ムードが拭えない相場環境となっている。トランプ米政権が打ち出す関税政策に対する不透明感が足もとで警戒されている。また、米新興ＡＩアンソロピックが付加価値の高いプログラム開発機能を備えたＡＩを公表したことを受け、ソフトウェア関連株の企業価値を低下させるとの思惑が引き続き相場の重荷となっている。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

