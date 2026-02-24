元飛び込み日本代表の馬淵優佳さん（31）が24日までに自身のインスタグラムを更新。子育てについて記した。

馬淵さんは競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也と2017年に結婚し、18年に長女、20年に次女が誕生。今月10日には離婚を発表した。

この日は「『今日、習い事行きたくない…』この言葉多分育児あるある 娘にもたまにやってくるこの気分。『わかる〜』と共感しつつも『休んでもいいけど、欠席分のお月謝は 自分の貯金から返してね』って言ってる」と打ち明けた。

「厳しいようだけど『自分でやりたいと決めたことには責任を持つ』『何事にもお金がかかっていることを知る』この2つを大切にしてほしいなと」と思いを記し、「これを伝えると、大抵は『…行く』と切り替えて頑張ってる（笑）」と明かした。

また「そんな娘に先日驚かされたことが。大会の衣装代の話をしていた時 技が未完成で出られないかも…と不安になった娘が言った言葉。『もし出られなかったら、衣装代は私の貯金から出すね』」と回顧。「娘なりに色んなこと考えているんやなぁって。もちろん『努力することが一番大事で 頑張ってくれたらそれで十分』と伝えました」と続けた。

「頑張る姿勢があれば、それだけでハナマル みなさんは、子供が習い事行きたくないって言った時 どうしてますかーーー？？」と問いかけた。

馬淵さんの投稿に、フォロワーからは「頑張って欲しいですね」「素敵なお母さんですね」「良いね」「なんて良い子なの」「素晴らしい育て方と共感しました」といった反響が寄せられている。