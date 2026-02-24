24日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比4.7％減の681億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.6％減の437億円となっている。



個別ではグローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> など8銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が11.32％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が10.70％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が6.76％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が6.33％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が6.13％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.63％安と大幅に下落している。



日経平均株価が121円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金280億5100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均309億4500万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が44億900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が29億9400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が20億400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億6500万円の売買代金となっている。



