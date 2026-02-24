韓国ボーイズグループ「DMTN（旧Dalmatian）」の元メンバーで、現在は日本の人気ガールズグループ「XG」（エックスジー）のプロデューサーとして活動しているJAKOPS(SIMON)（韓国名パク・ジュンホ、39）が、日本で麻薬取締法違反の疑いで逮捕された 。

23日、共同通信などによると、JAKOPS容疑者は同日未明、愛知県内のホテル客室でコカインを所持していた疑いで捕まった 。現場には芸能事務所「XGALX」の自称ミュージックプロデューサー、キム・マイケル・チョンら3人が一緒にいたと伝えられている 。ホテルの客室からは大麻と推定される物品も発見されたという 。

警察は、彼らが薬物を入手した経路や経緯について捜査している 。

韓国人の父と日本人の母を持つJAKOPS容疑者は、2009年にMCモンの5枚目のアルバム収録曲『ロバンジュラ〜ロミオを反対したジュリエットの父』に参加しデビューした 。その後、2012年にボーイズグループ「DMTN」でSIMONという芸名で活動した 。2014年からはプロデューサーとしての活動を開始し、2018年に事務所XGALXを設立して現在はエグゼクティブプロデューサーを務めている。日本名は酒井じゅんほとして知られている 。XGALXには現在、グループXGのほか、Chancellor（チャンセラー）、HIKARU(ヒカル)が所属している 。