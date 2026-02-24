シャオミ・ジャパンは、ライカと共同開発した次世代フラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を体感できるイベント「その写り、ライカ。」展をKITTE丸の内で開催する。期間は3月5日～8日。

会場では、写真家の長山一樹氏、市川渚氏、コハラタケル氏、酒井貴弘氏が「Xiaomi 17 Ultra」で先行撮影した作品が特別展示される。スマートフォンの枠を超えた描写力を体感できる構成。

長山一樹氏

市川渚氏

コハラタケル氏

酒井貴弘氏

3月7日と8日には、長山氏らによるギャラリートークも実施される。自身が撮影した作例を交えながら、カメラ性能や撮影の背景について語る場が設けられる。登壇スケジュールは、市川氏と酒井氏が7日、長山氏とコハラ氏が8日となっている。

製品体験やスタンプラリーも実施

展示以外にも、シャオミの最新製品を中心とした体験・販売ブースが用意される。一部の製品はその場で購入も可能。

また、会場内のコンテンツを巡るスタンプラリーも開催される。クリアした来場者は、限定ノベルティやシャオミ製品が当たる抽選会に参加できる。

このほか、2月にSNSで実施されたフォトコンテスト「君のストーリーと、出会いたい」の受賞作品もあわせて展示される。

会場はKITTE丸の内1階のアトリウムで、入場料は無料。開催時間は各日11時～19時となっている。