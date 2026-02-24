ＩＯＣの日本語版公式Ｘが２４日、新規投稿され、フィギュアペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアにティナ人形をプレゼントする動画を公開。２人でシンクロしながら大喜びするシーンに反響の声が集まった。

「りくりゅうとティナが出会ったとき♥」と題して公開された動画。大会公式マスコットのティナ人形を差し出されると、２人で息ぴったりに両手を差し出し、三浦が「わーありがとうございます！」と感激の声。「超可愛い。うれしい」と語り、プレゼントされたティナをカメラに向けるタイミングも息ぴったりだ。

ＳＰでリフトに失敗した影響で５位発進ながら、フリーで世界最高得点をたたき出しての大逆転金メダル。息ぴったりのスケーティングに加え、金メダル確定後に２人で抱き合う姿は世界のファンを感動に包んだ。

それだけに「本当に奇跡の出会いと努力のペア 素敵で最強なスケーティングありがとうーー」「見ているだけで幸せになれる」と日本語で書き込まれただけでなく、英語でも「りくりゅうとティナの出会いは心が温まる。とても素晴らしい瞬間」と書き込まれていた。