夜景を見ながら「寒いね」とつぶやく女性が望んでいること９パターン
目前に広がるロマンチックな夜景を見ながら、女の子がささやいた「寒いね。」の一言。そこにはどんな意味が込められているのでしょうか？ そこで今回はオトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「寒いね。」と言ったときにどんなことを期待しているのか聞いてみました。
【１】ただ単に暖かい場所に連れていってほしい。
「あんまり長い時間外にいると寒いので…。」（２０代女性）のように、夜景に満足したので暖かいところに移動したいと考えているのかもしれません。女の子が寒そうにしているのであれば、「そろそろ、移動しようか？」と提案してみるといいでしょう。
【２】自分の風上に立って、風除けになってほしい。
「風が強いときは、風上に立ってくれると嬉しい。」（１０代女性）のように、男性に風除けになって欲しいと思っているのかもしれません。女の子に触れるのは恥ずかしいという人は、「寒いね。」といった女の子の風除けになることで、やさしさをアピールしましょう。
【３】肩に手をまわして、体を抱き寄せてほしい。
「夜景の前で、体を委ねたい…。」（２０代女性）のように、体を抱き寄せてほしいと思っている女の子もいるようです。ただし、手をつなげるくらいの関係になっていないと、女の子の肩に手をまわしたときに驚かれてしまう恐れがあります。
【４】体が温まる飲み物を何も言わずに買ってきてほしい。
「トイレに行ったと思ったら、実は飲み物を買いに行ってた…とかだと嬉しい。」（１０代女性）のように、温かい飲み物がほしいと思っているのかもしれません。夜景スポットの近くに自動販売機があるとは限らないので、予めタンブラーなどに入れておくといいかもしれません。
【５】そっと首にマフラーを巻いてほしい。
「二人で巻けば、ラブラブな雰囲気に！」（１０代女性）という意見のように、マフラーを一緒に巻きたいと思っている女の子もいます。二人で巻けるように、長めのマフラーを用意しておくといいでしょう。
【６】「これ羽織りなよ」と言って、コートなどの上着を貸してほしい。
「ロマンチックな雰囲気の中、『コレ着なよ』とか言われたい！」（１０代女性）という意見のように、上着を貸してほしいと考える女の子もいるようです。上着を羽織るときに後ろから女の子を抱き締めれば、よりロマンチックな雰囲気を演出できるでしょう。
【７】後ろからぎゅーっと抱きしめてほしい。
「冷えた体を温めて欲しい！」（２０代女性）という意見のように、抱きしめて欲しいと思っていることもあるようです。ただし、周りに人がたくさんいる夜景スポットの場合、シャイな女の子は恥ずかしがる恐れがあります。二人きりのときに抱きしめるとよいでしょう。
【８】冷え切った指先を、やさしく温めてほしい。
「山の上は寒いので、手先が冷えやすい。」（２０代女性）という意見のように、冷え切った手先を温めてほしいと思っているかもしれません。「寒いね。」と女の子が言ったら、手先が冷えていないか確認するために、まず手を握ってみるといいでしょう。
【９】そっと手をつかみ、ポケットの中で手をつないでほしい。
「ポケットの中は、守られている感じがしていい。」（１０代女性）という意見のように、ポケット中で手をつなぎたいと考えているようです。寒く透き通った夜空の下で手をつなげば、二人の絆も深まるでしょう。
他にはどんな「夜景を見ながら『寒いね。』とささやいた女の子が期待していること」があると思いますか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
