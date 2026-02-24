武井壮、 女子プロ2人と本気対決！9ホールマッチプレーの結果は…？

百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。連載スタートから10 年以上。武井がこれまでの対決で敗れたプロをゲストに迎える「リベンジマッチシリーズ」がスタート。

リベンジマッチシリーズ第1弾 武井壮vs橋添穂&澁澤莉絵留

百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。連載スタートから10 年以上。武井がこれまでの対決で敗れたプロをゲストに迎える「リベンジマッチシリーズ」がスタート。

第1 弾はツアーに参戦中のバリバリの現役プロ、橋添穂と澁澤莉絵留。「あのころとは違う成長した自分を見せて勝つ！」と意気込む武井の勝負の行方は？

澁澤とは4年前、2021年の7月に対戦。橋添とは23年の2月に対戦。どちらも武井の惨敗だった

9ホール・ストロークプレー〝リベンジマッチ〞スタート！

あとひと転がり… …（武井）

2ホールで早くも2打差のビハインド

ボギースタートになってしまった武井と橋添だが、２番ホールでバンスバックのチャンス！ しかし、両者ともパットがわずかに外れてパー。澁澤はきっちり決めてバーディゲット！早くも2打差がついた

「アアッ！」と雄叫びをあげて爆ミス

時折「アアッ！」と雄叫びをあげて爆ミスを打ってしまう武井。そのミスによって4、6番のパー5はどちらもボギーに。しかし、橋添との差はまだ僅差だ！

シャフトを軽くしたドライバーはテスト中

手首のケガにより、ドライバーのシャフトを軽くした橋添。まだ慣れないせいでバンカーやラフに飛んでしまうことも。ナイスリカバリーもあったが5、7番ホールでボギーを打って武井と同スコアに

キレッキレでつけ入る隙なし！

こりゃ敵わんわ（武井）

スタートからずっとバーディチャンスを作り出し、惜しいバーディパットもあるなど、危なげないプレーを続ける澁澤。差を縮める隙もなく、澁澤へのリベンジは次回にお預けがほぼ決定

「打倒・橋添！」は叶うのか!?

残り2ホールの8番ホールは武井も橋添もパー。決着の最終ホール。武井はティーショットが飛びすぎて左の林に。橋添はバンカーに入れたがそこから見事にナイスオン！

ピンチのあとにチャンスありそのチャンスのあとには……

武井の2打目地点。両プロの目線のとおり、枝の下しか抜けないような状況だったが、武井だけは「あの上が抜ける！」といってトライ。結果、狙った枝の隙間を通して橋添も澁澤もビックリ！打球は思ったよりもショートしたが3打目をベタピンにつけた

橋添が先にパーを獲り、武井はこの80センチを沈めれば引き分け。ところがカップに蹴られてボギー。まさかの結果に天を仰ぐ！

素晴らしいショットも打つのにあんなミスも出るなんて考えられない！--橋添

要所で両プロが絶賛するほどのナイスショットを打つのに、ときたま一般アマチュアのような爆ミスも打ってしまう武井の「差の激しさ」を見た橋添の疑問。その答えは「練習不足です！」（武井）とのこと

武井 数年ぶりの対決でしたが、今回も参りました！

澁澤・橋添 ありがとうございました！

武井 橋添プロには最後まで食らいついていったんですが。

橋添 迫られて、追いつかれて、危なかった（笑）

武井 最後、80センチくらいのパットを外してしまって、引き分けに持ち込めず。

橋添 助かりました（笑）

武井 悔しいです。澁澤プロはすごくよかったですね。ナイスプレー！

澁澤 最近はこんな感じですが、たまに誤作動が起きてビッグスコアが出たりするんです（笑）

武井 リバースビッグスコアですね。橋添プロは？

橋添 あまり調子はよくないですが、自分で試行錯誤しながらそれなりに。手首を痛めてドライバーのシャフトを軽いものに替えたばかりなので、それに慣れればよくなると思います。

武井 いや～、僕はドライバーの爆ミスが出てしまうので、あれさえなければそこそこやれる感じはするんですが。

橋添 ああいう球が出るときって、なんか予感があるんですか？考えられないですよ。あの素晴らしい球を打つ人があんなミスをするなんて。

武井 魅惑のセブンアクションがあって、振り上げて振り下ろすまでに７つくらいのことを考えてしまうんですよ。始動が違う？ダウンスイングに入ったら軌道が、クラブの向きが違う？と感じたことを修正しながら打っていて、それが結局ミスになってしまう。

橋添 それだけ自分の動きがわかっているのはすごい。私なんか一瞬で終わってしまって「どうしたんだろ？」としか思いません。

澁澤 記憶にないよね。振り上げちゃったら考えないほうがいいですよ。

橋添 最初の30センチくらいが大事らしいですけどね。円になる最初の軌道。

武井 たしかに。稲森（佑貴）プロもそういっていました。

澁澤 稲森さんがいうなら間違いない！

武井 もう１度、丁寧にそこを作ってみたいと思います。練習せずにコースで急に打つから「アアッ！」となっちゃう。

澁澤 なっていましたよね。

橋添 「アアッ！」っていってましたね（笑）

武井 でも、アイアンはよくなってません？

橋添 めっちゃよかったです。スピンの入り方も飛び方も。

武井 そうなんですよ！そこは成長しているんですよ。

澁澤 ドライバーも同じように打てばいいんじゃないですか？

武井 そういうこと？

橋添 ドライバーっていちばん自分の素が出ますよね。飛ばしに行くから。

武井 やっぱりアレが僕の素なのか……。もうちょっと控え目な男なんだけどなぁ。ドライバーだけ素じゃない自分が出てしまう自覚はあるんですよ。芸風がオーバーリアクションなんで、それが出ちゃっている（笑）

澁澤 そうですね（笑）。素が出ないようにしたらいいと思います。

武井 おふたりの仲がいいのは、どういうきっかけからですか？

橋添 はじめましては、小学生の試合のときでしたね。莉絵留ちゃんのほうが先にプロテストに受かって、私はコロナの影響でその次の２年後のテストに受かりました。

武井 お互いをどう見ていますか？

橋添 莉絵留ちゃんはザ・アスリートって感じ。真面目だし自分にウソつかないし、とにかく走っている！私も試合会場近くの、どの店舗でも利用できる会員制スポーツジムに行くんですがだいたい会います。

武井 で、走っている？

橋添 はい。「あっ、また走っている」って（笑）

澁澤 走る以外のこともしますが、基本、走っていますね（笑）

武井 澁澤プロのゴルフについてはどうですか？

橋添 プロテストに１発合格して、そのあと悩みながらも「自分はこうだ」と思ったことができている人だと思うから、そこは本当に尊敬しています。

武井 そのような評価をいただきましたが、澁澤プロ、どうですか？

澁澤 うれしいですね。そんなことはじめて聞いたので。

武井 ふたりでこういう話はしない？

橋添 しないですね。試合会場が一緒だと、ほとんど一緒にいますけど。

武井 澁澤プロから見た、橋添プロはどうですか？

澁澤 プロ仲間で出会ったなかでいちばん性格がいいと思います。人間性が素晴らしい。

橋添 ありがとう（笑）

私はマイペースで穂ちゃんはせっかち！--澁澤

お互いのよさを知り、共感する部分も多い大の仲良しのふたりだが、強いて違いをいうなら行動のスピードが合わない。澁澤はマイペースで、橋添は自身も認めるせっかちだそうだ

武井 具体的にどのへんが？

澁澤 自分の芯もちゃんともっているし、まわりがよく見えている。空気が読めるし、気遣いができる人で、長女のような性格なのにじつは４姉妹の末っ子っていうのに驚かされました。

武井 お姉ちゃんキャラがよく出る？

澁澤 穂ちゃんと仲のよい先輩プロと一緒にいるときも、そのなかでいちばん年上に見えます。

武井 落ち着いているし、大人っぽく見えるのかな。

澁澤 言葉遣いとかもそうなんですが、私、こういう人が好きなんです。

武井 澁澤プロはそういうところに少しだけゆるさがありますもんね。無垢な少女感がある。

澁澤 少女感！（笑）

武井 対照的でいいですね。お互いがもってないものをもっている。

橋添 それはありますね。でも、共感することも多いです。おもしろいと感じるところや、人に対して感じる違和感とか。

武井 僕、大丈夫？人として違和感を与えたりしていませんか？

澁澤 大丈夫です。してほしいところでしてくれるし、いってほしいところでいってくれますし。

武井 ハハハッ。では、強いてあげるなら「ここはちょっと……」と思うところはありますか？

澁澤 えーっ！

橋添 莉絵留ちゃんって本当に私から見ても、いい意味で、ですよ。ゴルフ界で変わった人じゃない。変人じゃないと思います。

澁澤 一般人？（笑）

武井 僕も澁澤プロと出会ってから長いですが、変わっているところはあると思いますが（笑）

澁澤 少女感ですか？（笑）

橋添 それも「私、たまに変なことしちゃうんだよね」とか、自覚しているじゃないですか。根っからの変人じゃない。本当に直してほしいところがない。

武井 大好き？

橋添 大好きです。ずっと走っていてほしい。

武井 ずっと太モモ、仕上がっていてほしい。

橋添 仕上がっていてほしいですね。ずっと、後ろ姿を見ていたい。

澁澤 私も穂ちゃんに対して、まったくないですけど、ひとつ上げるとしたら行動がめっちゃ早いところですかね。

武井 そうなんだ。せっかち？

澁澤 いつも「先、行ってるね」といわれて「どうしよ、どうしよ」ってなる。それはお互いが真逆で、穂ちゃんはせっかちで、私はマイペースだから。

橋添 たしかにそう。会場でも練習終わって「先に行ってるね」といってロッカーに行って、私が帰ろうとするときくらいに莉絵留ちゃんがきて、また「先に行ってるね」となることが多いです。

澁澤 ご飯を一緒に食べようと約束しても、必ず穂ちゃんが先にいます（笑）

武井 橋添プロはテキパキしすぎて、澁澤プロとワンテンポどころかスリーテンポくらいズレるんだ。それを除けばほぼ完ぺきで、だから仲がとてもいいんですね。

澁澤 昨年から、ふたりで旅行にも行くようになりました。

橋添 今年のふたりの開幕戦が滋賀県での試合だったんですが、早く前入りして練ランもしつつ、滋賀観光をしました。そのときちょっと疲れたからカフェに入ったら、５時間くらいおしゃべりしていました。

武井 ５時間！何について？橋添 自分の性格についてとか。

澁澤 自己紹介みたいだったよね。どういう人が得意でどういう人が苦手とか。

武井 ５時間というと僕の１回の練習時間くらい。

澁澤 その練習を見ながら、ふたりで終わるまで話せますね（笑）

武井 ７時間、打ち続けたこともあります。

澁澤 えーっ！私の睡眠時間と同じだ。

武井 夜の９時に行って朝の４時に帰る。

橋添、澁澤 ９時に行って４時!?

橋添 夜中に練習して体の感覚とか、昼と変わらないんですか？ゴルフって昼間にプレーするじゃないですか。

武井 変わらない。時間はただの世の中の尺度なだけで、僕は僕の体のサイクルで動いているから何時であろうと関係ないんです。

橋添 そのサイクルのなかに、睡眠時間はどこに入れるか決めているんですか？

武井 どこでもいい。朝でも昼でも夜でも、今、寝るべきだな、と思ったときにすぐ寝るから。もう１日に１回、長い睡眠じゃないといけないって思っていないから。２、３時間あいて、そのあとに頭を使う仕事があるから寝ておいたほうがいいなとなったら寝て、すっきりした状態で現場に入る。夜もグワーッとトレーニングして２時間くらい寝て、起きたらまた活動をして、次の仕事の前に１時間くらい寝とくかぁ、というサイクルが続くから。

橋添 ２時間の睡眠ですっきりできるのがすごい。

武井 起きている時間が短いから。みんな起きている時間が長いじゃないですか。だから７時間とか睡眠が必要だけど、僕は４、５時間起きて、数時間寝るってのを繰り返しているだけ。

澁澤 効率がよさそう。

橋添 でも、乳幼児みたい（笑）

澁澤 ふつう「寝なきゃ」でスケジュールを組むものですけど。

武井 睡眠時間が短いと思ったことがない。「何時間寝れる」と思うだけ。僕の体ならこのくらいの作業は少し眠くてもできると思っているところもあるし、慣れですよ。それを何回も経験して、大丈夫と思えばできる。

澁澤 前の日の調子と狂うっていうのがなさそう。私たちは昨日できたことが今日できなくなってしまうことが多いのに。

武井 起きている時間がきゅうくつになってしまうんですよね。あぁ寝なきゃとか思うとプレッシャーにもなるし。起きるまで９時間あったら、９時間もある。なんなら２回寝られるじゃん、と。台本読んで勉強してトレーニングしたとしても４時間は寝れるとかね。１回長く寝るより、４時間と１時間とか寝たほうが元気になれる。２回休めて、２回成長ホルモンが出ますから。

橋添 何歳くらいからそういう生活にしたんですか？

武井 30歳からです。

橋添 産まれてからずっとじゃないんですね。

澁澤 義務教育のころはできないでしょ（笑）

武井 大学で陸上をしていたころは、トレーニング以外はほとんど寝て、回復にかけていた。ボロボロになるまで鍛えて、ドカーンとメシ食って、ズコーンと寝て、また壊れる寸前までのトレーニングをエンドレスで繰り返す。

橋添 体力がないとできなさそう。

武井 その結果、52歳になってもこんな感じでいけますからね。

澁澤 お会いしたときから年齢より若く見えると思いましたが、今はさらに若く見えます。

武井 見た目だけでなくゴルフも成長しています。今回のリベンジは失敗しましたが、近づいているのを感じました。次は私が得意なコースで勝負しましょう。

澁澤 お願いします。

橋添 仕上げておきます。

武井 あなたたちはもう仕上がっているので、私が仕上げてきます。もう１度再戦するまでに、おふたりももっと強くなってツアーで大活躍してください。

橋添・澁澤 ガンバります！

数年前と比べて確実に成長した自分を感じられるラウンドでした--武井

今回も両プロに敗北したが、終盤まで勝ちそうなプレーをする武井には自他ともに成長を感じる。ただ今回はそれ以上に、大人気美人プロふたりとのラウンドが、とにかく楽しそうだった（笑）

いかがでしたか？ ぜひ、次回の対談プレーをお楽しみに！

武井 壮

●たけい・そう/ スポーツ、芸能の枠を超えて活躍するマルチタレント。ルコックスポルティフゴルフのアンバサダーや、テレビ東京系列では「武井壮のゴルフバッグ担いでください」( 日曜朝 10:00 から)をオンエア中。YouTube「 武井壮 百獣の王国」も更新中。

●オフィシャルサイト gogotakei.com/

●X（旧Twitter）アカウント @sosotakei

●インスタグラムアカウント sosotakei

橋添 穂

●はしぞえ・みのり／2000年生まれ、山梨県出身。154cm。3歳からゴルフをはじめ、2021年プロ入り。2023年のステップアップツアーで優勝。Tr ees所属。

澁澤莉絵留

●しぶさわ・りえる／2000年生まれ、群馬県出身。160cm。2020年プロ入り。2025年シーズンは、ステップアップツアーで3度ベスト10入り。清水建設所属。

写真＝田中宏幸

協力＝取手国際ゴルフ倶楽部