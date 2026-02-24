「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」の新色オレンジ

シャオミ・ジャパンは、業界最薄設計を謳う厚さ6mmのモバイルバッテリー「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」のカラーバリエーションとして、オレンジを2月24日に、ブラックを3月2日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はオレンジが9,980円前後、ブラックが7,980円前後。どちらも3月9日までは新生活キャンペーン価格として、オレンジは8,980円、ブラックは5,980円で販売する。

「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」は3色展開に

発売済みのシルバーモデルも、通常7,980円のところ3月9日までは5,980円で販売する。

業界最薄設計を謳う厚さ6mmを実現している

高密度設計が可能なリチウムコバルト酸塩電池を採用したことで、厚さ6mmの業界最薄設計を実現したモバイルバッテリー。マグネットを使ったワイヤレス充電に対応しており、iPhoneやGoogle Pixelなど対応スマートフォンでは、モバイルバッテリーを背面にマグネットで固定しながら充電できる。容量は5,000mAh、ワイヤレス充電の出力は15W。

「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」の新色ブラック

USB Type-Cポートによる有線充電も可能。有線接続時の出力は22.5W。無線・有線の同時充電に対応しており、2台のデバイスを同時に充電できるほか、モバイルバッテリー本体を充電中でもデバイスに給電できる。

本体はアルミニウムボディで丸みを帯びたデザインを採用。「見た目も手触りも抜群に仕上がっている」という。バッテリー残量を表示するLEDインジケータを備える。

新色のオレンジについて、シャオミ・ジャパンの安達晃彦氏(プロダクトプランニング本部 本部長)は「ぜひ“あの製品、あのカラー”と一緒にお使いください」とアピールしていた