コンプラチェックでNGを出された“意外すぎる言葉”にM-1チャンピオン激怒「はあ？」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

2月23日（月）に放送された同番組に、フットボールアワー・岩尾望が出演。「毒出しノート」と題し、日常の不満や怒りをぶちまけた。

岩尾は、行き過ぎたコンプライアンスチェックがあるのではないかと疑問を呈し…。

岩尾は昨今のコンプライアンスの厳格化に言及。「ネタ番組の事前のコンプラチェックで、あれもダメこれもダメと言われ過ぎて、テレビでネタ番組を見るときに他人のネタの粗探しをしてしまっている自分がいる」と吐露した。

岩尾によると、昔はテレビで自由にネタを披露していたが、いつしか事前にネタの提出を求められるように。それでも提出すれば概ね通るのが当たり前だったところ、「ここ1〜2年、特に厳しくなってきた」のだという。

「嘘やろみたいなことでダメですと言われる」という岩尾は、自分たちも炎上覚悟でギリギリを攻めているわけではなく、当たり前にできるだろうと思ったことが「これダメです、この言い方は」「このワードは使えない」と指摘されると語る。

あまりにも意外なダメ出しが多く、「ホンマにドッキリかと思った」こともあったそうだ。

最近では、ネタ番組やバラエティ番組を見ていて「今のええの？」「俺らのあれがダメで？ソレええの？」と思ってしまう自分がいるとの悩みも明かした。

久保田が「どんなネタで言われたんですか？」と聞くと、岩尾はネタのなかに“木のスプーン”というワードが出てきたと説明。木のスプーンを使うのはどうなんだというくだりがあるだけで、「何もおかしいところはない」ネタだった。それにもかかわらず、「木のスプーンは伝統工芸品として扱われているものなので、それをネタにすることはできません」と言われ、「はあ？」と思ったそうだ。

「伝統工芸品を馬鹿になんか一切していない」と憤る岩尾は、「番組スタッフ側はおもろいもん作ろうとしてるけど、『許さない』という部署が強過ぎる」と苦言を呈した。