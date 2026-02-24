BTSが、ソウルの光化門広場で3月に行う無料公演が、チケット予約開始と同時に10万人待機状態となった。

韓国通信社ニューシスは23日、「業界関係者によると、23日午後8時に予約サイト『NOLチケット』で予約開始直後にアクセスが集中し、待機人数が10万人を超えた」と報じた。

同メディアは「待機順番を待って接続に成功しても、画面が白く変わる『白化現象』が現れたり、決済段階で『すでに決済された座席』という案内とともに初期化されることもあった。予約開始から35分が経過した午後8時35分現在、全チケットの99％が予約完了の状態だ」と伝えた。

ソウル警察は、今回の予約に関して、「代理購入」や「高額転売詐欺」について厳重に警告した。ソウル警察庁長は同日午前の懇談会で「現在までに『代理購入』をうたう投稿など34件について削除およびブロックを要請した。代理購入の過程で個人情報を渡す場合、犯罪に悪用される恐れが大きく、主催者の確認結果、再販チケットでは入場が不可能な構造であるため、市民には特別な注意が必要だ」と訴えた。

BTSは3月21日午後8時、ソウル中心部の光化門広場で「BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG」の無料公演を開催する。ソウル警察は公演当日、光化門広場周辺には最大26万人が集まると予想した。

当日の公演は、Netflix（ネットフリックス）で、世界190カ国・地域以上でライブ配信される。