魅惑のコラボキターーーッ！！（喜）【ファミマ】もちもち、ふわふわ♡「パン」

【ファミリーマート】のベーカリーコーナーで見つけたのは人気のアイスやドリンクとのコラボ商品。アイスとドリンク、全く異なるジャンルの商品がそれぞれ「パン」になっているとあり、どんな仕上がりなのか気になるところです。そこで今回は、もちもち、ふわふわが嬉しいコラボパンを紹介します。

雪見だいふく風のパッケージで存在感抜群

「雪見だいふく」のパッケージをそのまま再現したような、真っ赤な色合いが目を引く「雪見だいふくみたいなパン」。ファミマでは以前も雪見だいふくとのコラボパンを販売していますが、今回は雪見だいふくならではのもちもち感に、さらにこだわった仕上がりが楽しめるようです。

もっちり食感のポイントは求肥フィリング

バニラ風味ホイップと求肥フィリング入りのパンをかじると、まるで雪見だいふくを食べているかのような感覚に。@sujiemonさんも「もちもち、ふわふわ」「本家をリスペクトした味わい」と絶賛しており、再現度が高そうです。雪見だいふくをイメージしたホイップと求肥フィリングになじむ、パンのくちどけの良さにも注目です。

食べられるクラフトボス！？

「白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）」は、コーヒー飲料でおなじみの「クラフトボス」とのコラボパン。ダブルカフェラテとあるように、生地の中はクラフトボス監修のカフェラテホイップとカフェラテクリームの2層仕立てになっており、コクや口当たりの違いがダブルで楽しめそうです。

苦味も味わえる甘さ控えめのホイップ & クリーム

@pan.oyatsuさんによると「ホイップもクリームもしっかり苦味があり甘さ控えめ！」とのこと。澄みわたるコクにこだわるクラフトボスならではの、コーヒーの深い味わいが堪能できそうです。生地には生クリームが使われているため、ミルキーなホイップとも相性が良さそう。「しっとりもちもち」の生地とふんわりホイップ & クリームによる、贅沢感が魅力です。

もちもちの生地とふんわりホイップで、多幸感あふれそうな【ファミリーマート】のコラボパン。再現度・クオリティともに満足度の高さに期待大。ベーカリーコーナーで見かけた際は、ぜひ手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる