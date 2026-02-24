明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、ネタ探しの道中で思いがけない出会い
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「カク、ノ、ヒト。」（第103回）が2月25日に放送される。
【写真】トキは古い言い伝えに詳しいイセと出会う
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第103回あらすじ
トキはヘブンが執筆するためのネタ探しの道中、古い言い伝えに詳しい吉野イセ（芋生悠）に出会い興味を持つ。その頃、熊本五高では廃校の話がいよいよ現実味を帯び始める。ヘブンは物書きとして生きてくことを決意するが、同僚のロバート（ジョー・トレメイン）の言葉に決意が揺らぐ。
そんな中、それぞれがもちよったネタが発表される。ヘブンの作家魂に火がつくネタは見つかるのか…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
