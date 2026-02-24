価値ある連勝で、首位争いはさらに面白くなった。「大和証券Mリーグ2025-26」2月23日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）がトップを獲得。第1試合で滝沢和典（連盟）が勝利、レギュラーシーズン終盤に来て大きな意味を持つ同日2連勝となった。

【映像】勝利者インタビューで珍ワードを連発する高宮まり

この試合は東家から高宮、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）の並びで開始。高宮は東1局、先制リーチで親満貫をツモ。滝沢からの良い流れを活かした、快調な滑り出しだ。さらに東2局は本田から5200点をダマテンで決めるなど、決断が次々に良い方向へ決まる。

勝負どころは南3局。本田の親リーチに対し、高宮は危険牌の六万を押し、一・四万待ちと4筒の変則三面張で応戦する。結果は高目の四万を一発ツモ。リーチ・一発・ツモ・タンヤオの8000点でリードを広げた。あまりの展開に、解説の近藤誠一（最高位戦）も「四万ツモったの！？ええ！？」と驚きを隠せず、言葉を失う場面もあった。

南4局は親の鈴木優が本田へ3900点の放銃となりゲームセット。高宮は一度もトップ目を譲ることなく、また放銃もゼロの完勝で＋66.8を持ち帰った。試合後は「やったねって感じです♪」と高宮らしいアンニュイな様子で一言。それに加えて、「最初の6・9索（親満貫）がアガれたのがよかった。チームポイントのアドバンテージがある中で4000オールというのは、すごく余裕をもって打てた」と語った。

南3局の満貫ツモは「一発ツモはラッキークッキー♪」、高目の一発ツモは「四万だぁ、びっくりしちゃった」。さらにレギュラーシーズンの首位通過という目標については「トップ通過もできるならしたい。お金が欲しい。お金は大事なので、取れるものは取りにいけたらいいなあ」と高宮節が全開。ファンは「可愛いが過ぎる」「ラッキーウーマン まりしゃん！」「ほわほわしてんなーw」と大いに沸いた。

この日はファンからのプレゼントである赤いカチューシャを付けて登板、応援の声を見事パワーに変えてみせた。ファンに向けてのメッセージでは「たくさん応援してくれることをうれしく思いますので、木曜日も応援してください！違った、金曜日だ、ごめんなさい！」とまたスタジオを笑わせ、ファンからはまたも「おうえんします！！笑」「おもろすぎるww」「なんやそれっw」とにぎやかなコメントが多数寄せられた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）4万6800点／＋66.8

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）2万1500点／＋1.5

3着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万6000点／▲24.0

4着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万5700点／▲44.3

【2月23日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋859.1（102/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋837.9（106/120）

3位 BEAST X ＋372.6（106/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋140.0（102/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋21.2（104/120）

6位 TEAM雷電 ▲155.8（104/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲192.6（106/120）

8位 EARTH JETS ▲505.1（106/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲676.5（104/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲700.8（108/120）



※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

