齊藤京子＆ヒコロヒー「覚悟の生キョコロヒー」 イベント5弾『腹くくって最後に○○するライブ』開催決定
元日向坂46で俳優の齊藤京子とお笑い芸人のヒコロヒーがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『キョコロヒー』のイベント第5弾が、5月4日に東京ドリームパーク・SGCホール有明で開催されることが決定した。
【イベント写真多数】まさかのゲストが続々登場した『キョコロヒー』イベント
【SGCホール有明オープニングシリーズ】として開催されるこのイベントタイトルはは、『齊藤京子×ヒコロヒーが東京ドリームパークで腹くくって最後に○○するライブ』。キョコロヒーが、テレビ朝日全番組の先陣を切って同会場でイベントを行う。
3700人を動員できるSGCホール有明。全国ネットではなくなり、ほぼ3週に1回のゆったり放送となったキョコロヒーには大舞台となる。イベントの詳細はまだ明かされていないが、タイトルの通り腹をくくった齊藤とヒコロヒーが、豪華ゲストと「ココでしか見られない」企画の数々に片っ端から体当たりしていく2時間半となる。
そして「最後に○○する」とは一体。その全貌は、地上波のオンエアやYouTubeにて随時発表されていく予定だ。イベントは、テレビ朝日の電子チケット・サービス「テレ朝チケット」で、3月3日まで、最速先行（抽選）の申込を受付中。
■齊藤京子 コメント
今回新しい会場での番組イベントは初ということでとてもうれしく思っております！今回のテーマが腹を括り最後に○○するという、まだ何も知らされていない私たちからすると激怖なのですが、そんな私たちも知らないサプライズを皆さんと一緒に体感できるのかなぁと思うと私自身も当日までワクワクします！ぜひ一緒に楽しい時間を過ごせたらと思います！
■ヒコロヒー
覚悟の生キョコロヒーです。泣いても笑っても今回は今回しかありません。ぜひ会場で何が起きるのかご覧ください。
