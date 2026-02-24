『未来のムスコ』第6話 真の告白、映画出演のチャンス、そして迫る“選択”
俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の第6話が、24日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
■第6話のあらすじ
未来（志田未来）は、真（兵頭功海）から「未来さんが好きです」と、まっすぐな思いを告げられ、戸惑いを隠せずにいた。
同時に、未来の前には“まーくん”という存在が、現実の選択肢として浮かび上がり始めていく。
そんな中、圭（萩原護）から、颯太（天野優）のスマートウォッチ“ルナ”が一瞬だけ未来とつながったという知らせが届く。
圭はその出来事をきっかけに、未来とつながるためのある条件に気づいたようで…。
颯太が未来に帰る方法が、ついに見えてくるかもしれない――。
その期待は同時に、未来と颯太の“別れ”の訪れを示していた。
そんな中、未来は気鋭の映画監督の次回作オーディションで見事合格を果たす。
しかし、地方ロケで2週間家を空けなければならないと知り、颯太をひとりにできない未来は思い悩むことに。
一方、よしずみ保育園では、優太（小瀧望）が、未来の出来事を知っているかのような颯太の言動に、拭えない違和感を抱き続けていた。
颯太の秘密は、ついに周囲に知られてしまうのか！？
夢も、子育ても、そして恋も。
すべてを支えてくれる存在こそが、理想の“まーくん”なのか。
未来は、その答えに向き合い始める――。
