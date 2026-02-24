おばあちゃんがお孫さんにくれた腹巻きを、ワンコが着用して会いに行ってみたら…？おばあちゃんの素敵な反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で6万1000回再生を突破。「可愛い」「仲良し」「ほっこりしました」といった声が寄せられています。

ワンコが腹巻き姿で会いに行ったら…

TikTokアカウント「11kgno_dekapoo」に投稿されたのは、トイプードルの「いっきゅう」君がおばあちゃんのお下がりの腹巻きを着用して、おばあちゃんとおじいちゃんの家に遊びに行った時の様子です。

おばあちゃんはお腹が弱いお孫さんのために腹巻きをくれたのですが、飼い主さんはこっそりいっきゅう君に使わせていたそう。そうとは知らないおばあちゃんは、いっきゅう君の腹巻き姿を見てどんな反応をするのでしょう…？

飼い主さんがいっきゅう君を抱っこして家に入ると、おばあちゃんとおじいちゃんは温かく迎えてくれたそう。体が大きめのいっきゅう君が大人しく抱っこされている姿を見て、「ぬいぐるみ来た！」と無邪気にはしゃぐおばあちゃん。飼い主さんの手で隠れているので、まだ腹巻きには気づいていないご様子。

おばあちゃんの素敵な反応

飼い主さんが「これ何着てると思う？」と聞いてみると、おじいちゃんは「何着てるの？」と問い返し、おばあちゃんは「服！」と答えたそう。そして「違うよ。お義母さんからもらった腹巻きだよ」と正解を伝えると、2人は大笑い！

おばあちゃんは「おい～っ」と嬉しそうにツッコミを入れた後で、「暑くないのかい？」といっきゅう君を気遣ってくれたとか。愛を感じるナイスリアクションに、見ているこちらまで笑顔になります。

ワンコとおばあちゃんは仲良し

飼い主さんがいっきゅう君を床に下ろすと、さっそく「おいで」と呼ぶおばあちゃん。いっきゅう君はソファに座っているおばあちゃんとおじいちゃんの間に入り、大喜びでおばあちゃんにじゃれたそう。

するとおばあちゃんもいっきゅう君に負けないくらい大喜びして、たっぷりナデナデしてくれたとのこと。まるで本当の祖母と孫のように、とても仲良しな2人なのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「腹巻似合ってる」「おばあちゃん嬉しそう」「大好きが溢れてますね」「愛されて幸せだね」といったコメントが寄せられています。

いっきゅう君の可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「11kgno_dekapoo」をチェックしてくださいね。

