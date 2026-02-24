女優浅野ゆう子（65）が、24日までにインスタグラムを更新。夫と並んだハワイショットを公開した。

浅野は23日の更新で「夫と…Hawaiiに行って来ました」と書き出した。そして「忍ちゃんMichelleちゃん親子と4人でゴルフへ 久々のゴルフは、とても良い気持ちの良いお天気で 開放感たっぷりで 大振りしてきました〜 あはは ハワイのお土産はもちろん アロハマドレーヌ」とつづり、夫を含め4人で並んだ写真を添付。白いキャップにサングラスをかけ、長身に赤いシャツと白いズボンというルックをした夫のイケメンぶりとスタイルの良さが際立っている。また、黒いニーハイソックスをはいた浅野の美脚も目立つ。

そして浅野は「本日2年ぶりに関東地方で春一番を観測 日本もいよいよ春ですねぇ〜」と書き、「#Hawaii #夫 と #ハワイの休日 は #ゴルフ でした #浅野ゆう子」とハッシュタグを交えつつ、記した。

この投稿に対し「ゆう子さんとっても若々しい美しいです」「おみ足ステキです」「脚長」などとさまざまなコメントが寄せられている。

浅野は57歳だった17年、一般男性と結婚した。