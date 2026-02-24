3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するオーストラリア代表の公式X（旧ツイッター）が24日までに更新され、前回大会で「レッツゴージョージ」の応援が話題となった少女が再び来日することが明かされた。

前回2023年大会の1次ラウンド日本戦で、スタンドから「レッツゴージョージ」とかつて、オリックスにも所属したダリル・ジョージ内野手に対し、大きな声で声援を送る少女がネットを中心に「可愛すぎる」と大反響を呼んだ。

実は声の主である少女はジョージの娘ではなく、ティム・ケネリー外野手の娘、フローレンスちゃんだった。

オーストラリア代表の公式Xは、ケネリーのインタビュー動画を投稿。日本で娘の応援が話題になったことに触れ、今大会も東京ドームでの1次ラウンドに応援に来るのかと質問が寄せられた。

ケネリーは「背が高くなって、ちょっと声も大きくなったけど、やって来ますね」と6歳になったフローレンスちゃんが再来日すると明言。さらに「“パパ、私について皆、聞いてるの？”って。とても興奮している」と日本で話題なことにも興味津々だと笑顔で明かした。

今大会、残念ながらジョージはオーストラリア代表のメンバーから漏れたため「レッツゴージョージ」の声援は聞けない。それでもフローレンスちゃんが東京ドームでどんな応援を繰り広げるのか、注目を集めそうだ。

オーストラリアは1次ラウンドで日本と同じプールCに入り、日本とは3月8日に対戦する。