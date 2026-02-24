東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.65　高値155.07　安値154.00

156.22　ハイブレイク
155.64　抵抗2
155.15　抵抗1
154.57　ピボット
154.08　支持1
153.50　支持2
153.01　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1785　高値1.1835　安値1.1775

1.1882　ハイブレイク
1.1858　抵抗2
1.1822　抵抗1
1.1798　ピボット
1.1762　支持1
1.1738　支持2
1.1702　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3492　高値1.3535　安値1.3476

1.3585　ハイブレイク
1.3560　抵抗2
1.3526　抵抗1
1.3501　ピボット
1.3467　支持1
1.3442　支持2
1.3408　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7747　高値0.7768　安値0.7711

0.7830　ハイブレイク
0.7799　抵抗2
0.7773　抵抗1
0.7742　ピボット
0.7716　支持1
0.7685　支持2
0.7659　ローブレイク