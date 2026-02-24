東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.65 高値155.07 安値154.00
156.22 ハイブレイク
155.64 抵抗2
155.15 抵抗1
154.57 ピボット
154.08 支持1
153.50 支持2
153.01 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1785 高値1.1835 安値1.1775
1.1882 ハイブレイク
1.1858 抵抗2
1.1822 抵抗1
1.1798 ピボット
1.1762 支持1
1.1738 支持2
1.1702 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3492 高値1.3535 安値1.3476
1.3585 ハイブレイク
1.3560 抵抗2
1.3526 抵抗1
1.3501 ピボット
1.3467 支持1
1.3442 支持2
1.3408 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7747 高値0.7768 安値0.7711
0.7830 ハイブレイク
0.7799 抵抗2
0.7773 抵抗1
0.7742 ピボット
0.7716 支持1
0.7685 支持2
0.7659 ローブレイク
