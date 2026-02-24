東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7056 高値0.7112 安値0.7049
0.7159 ハイブレイク
0.7135 抵抗2
0.7096 抵抗1
0.7072 ピボット
0.7033 支持1
0.7009 支持2
0.6970 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5956 高値0.6004 安値0.5952
0.6041 ハイブレイク
0.6023 抵抗2
0.5989 抵抗1
0.5971 ピボット
0.5937 支持1
0.5919 支持2
0.5885 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3697 高値1.3704 安値1.3649
1.3773 ハイブレイク
1.3738 抵抗2
1.3718 抵抗1
1.3683 ピボット
1.3663 支持1
1.3628 支持2
1.3608 ローブレイク
