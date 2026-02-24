東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7056　高値0.7112　安値0.7049

0.7159　ハイブレイク
0.7135　抵抗2
0.7096　抵抗1
0.7072　ピボット
0.7033　支持1
0.7009　支持2
0.6970　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5956　高値0.6004　安値0.5952

0.6041　ハイブレイク
0.6023　抵抗2
0.5989　抵抗1
0.5971　ピボット
0.5937　支持1
0.5919　支持2
0.5885　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3697　高値1.3704　安値1.3649

1.3773　ハイブレイク
1.3738　抵抗2
1.3718　抵抗1
1.3683　ピボット
1.3663　支持1
1.3628　支持2
1.3608　ローブレイク